Зеленский анонсировал активизацию переговоров с Россией

Зеленский анонсировал активизацию переговоров с РоссиейЛидер Украины едет для этого в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. По его словам, приближение окончания военных действий на территории страны является приоритетом властей Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что ведется работа по возобновлению обмена военнопленными.
18 ноября президент Украины проведет несколько встреч в Испании. Он отметил, что Киев рассчитывает на помощь со стороны страны. «Ежедневно в отношениях с партнерами должен быть результат для Украины», – добавил Зеленский.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 12 ноября заявил, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на неоднократные призывы Анкары вернуть стороны за стол переговоров. При этом в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов. При этом представитель Кремля подтвердил, что в данный момент на экспертном уровне идут переговоры по обмену пленными.
Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 2 октября по формуле 185 на 185. 15 ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров заявил, что стороны конфликта договорились возобновить обмены. По его словам, речь шла о 1200 украинцах. Обычно обмены проходят паритетно.