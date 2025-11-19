Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков опроверг разработку нового плана по прекращению огня на Украине

Ведомости

Новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Axios.

«Были обсуждения в Анкоридже [между президентами РФ и США Владимиром Путины и Дональдом Трампом]. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», – уточнил он.

Axios со ссылкой на официальных лиц США и России сообщил 19 ноября, что Москва и Вашингтон тайно работают над новым планом по миру на Украине. Отмечается, что план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании «активизации переговоров» с Россией. 19 ноября он прибудет в Турцию, где встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь