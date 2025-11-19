Песков опроверг разработку нового плана по прекращению огня на Украине
Новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Axios.
«Были обсуждения в Анкоридже [между президентами РФ и США Владимиром Путины и Дональдом Трампом]. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», – уточнил он.
Axios со ссылкой на официальных лиц США и России сообщил 19 ноября, что Москва и Вашингтон тайно работают над новым планом по миру на Украине. Отмечается, что план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании «активизации переговоров» с Россией. 19 ноября он прибудет в Турцию, где встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Песков говорил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев говорить не готов.