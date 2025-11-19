Reuters: Зеленскому озвучат условия мирного соглашения от РФ и США 20 ноября

18 ноября Трамп заявил, что удивлен тем, как затянулся переговорный процесс с Россией по завершению конфликта на Украине. Зеленский в тот же день сказал, что прилетит в Турцию для «активизации переговоров». Там должна была состояться его встреча со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, однако Axios написал, что американец отложил полет в Турцию.