Reuters: Зеленскому озвучат условия мирного соглашения от РФ и США 20 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября узнает условия для урегулирования конфликта с Россией. Их разработали Москва и Вашингтон, сообщило агентство Reuters.
По данным издания, украинский лидер получит план во время переговоров с американскими военными чиновниками в Киеве – министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба генералом Рэнди Джорджем.
Портал Axios также писал, что РФ и США в тайне разрабатывают новый план по украинскому урегулированию. По данным издания, он может состоять из 28 пунктов. Кроме того, авторы материала подчеркнули, что обновленные условия «вдохновлены успешным стремлением президента [США Дональда] Трампа заключить сделку в секторе Газа».
18 ноября Трамп заявил, что удивлен тем, как затянулся переговорный процесс с Россией по завершению конфликта на Украине. Зеленский в тот же день сказал, что прилетит в Турцию для «активизации переговоров». Там должна была состояться его встреча со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, однако Axios написал, что американец отложил полет в Турцию.