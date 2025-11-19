Газета
Главная / Политика /

Politico: прекращение боев на Украине могут согласовать до конца ноября

План США может состоять из 28 пунктов
Ведомости

Вашингтон «вот-вот» обнародует крупное мирное соглашение с Россией по завершению боев на Украине, стороны конфликта могут согласовать договор до конца месяца. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Рамочное соглашение о прекращении конфликта будет согласовано всеми сторонами к концу этого месяца – а возможно, и уже на этой неделе», – говорится в материале.

Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников писало 19 ноября, что администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с Россией для разработки нового плана по прекращению конфликта на Украине. 

Предположительно, план США состоит из 28 пунктов и «вдохновлен успешным стремлением президента Трампа заключить сделку в секторе Газа». Обсуждение плана, по данным издания, состоялось в ходе визита спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США. Кремль при этом опроверг разработку нового плана по прекращению огня на Украине.

