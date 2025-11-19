«Мяч на стороне Зеленского»: что известно о новом плане Трампа по Украине

«Мяч на стороне Зеленского»: что известно о новом плане Трампа по УкраинеУкраинский лидер отказался обсуждать его положения с Уиткоффом в Анкаре
Соединенные Штаты ожидают реакции Киева на свои новые предложения по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
«Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского», – заявил источник. По его словам, украинский лидер может приехать в Вашингтон, если пожелает обсудить инициативу.
По данным издания, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перенес запланированную встречу с Зеленским в Турции, поскольку стало ясно, что украинский президент «не заинтересован» в обсуждении нового плана США по урегулированию.
Чиновник сообщил, что Зеленский прибыл в Анкару с альтернативным пакетом предложений, сформированным европейскими партнерами, который, по оценке Вашингтона, Москва «никогда не примет».
Кроме того, второй американский чиновник заявил, что перенос встречи связан и с внутренним политическим кризисом в Киеве, включающим коррупционные расследования в отношении ближайших соратников украинского президента.
Axios пишет, что предложенный США план предполагает передачу России части территорий восточной Украины, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, территории Донбасса, которые Украина должна будет покинуть, станут демилитаризованной зоной.
Источник издания подчеркнул, что Белый дом исходит из того, что при продолжении боевых действий Киев с высокой вероятностью потеряет эти территории, поэтому «поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас».
При этом Крым и Донбасс, согласно плану, признают российскими США и другие страны, тогда как Киев такого признания делать не должен.
Axios также сообщает, что над планом США работают совместно с Катаром и Турцией. Один из источников отметил: «Посредничество Катара и Турции помогло положить конец войне в Газе и может помочь завершить конфликт на Украине».
До этого Reuters сообщало, что американские предложения также включают отказ Киева от части вооружений и сокращение численности ВСУ. По информации The Financial Times, план содержит запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. Всего, по данным СМИ, план состоит из 28 пунктов, его положения обсуждались в ходе переговоров между представителями России и США. Вашингтон надеется, что он будет принят в течение ближайших недель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации западных СМИ, отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. «Видим сообщения СМИ, нам добавить нечего», – сказал он.