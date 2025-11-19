«Мяч на стороне Зеленского»: что известно о новом плане Трампа по Украине

До этого Reuters сообщало, что американские предложения также включают отказ Киева от части вооружений и сокращение численности ВСУ. По информации The Financial Times, план содержит запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. Всего, по данным СМИ, план состоит из 28 пунктов, его положения обсуждались в ходе переговоров между представителями России и США. Вашингтон надеется, что он будет принят в течение ближайших недель.