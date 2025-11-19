Axios: в рамках мирного плана США признают Крым и Донбасс российскими
Новый план американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта предполагает передачу России ряда территорий на востоке Украины, которые сейчас не находятся под контролем Москвы. Об этом Axios сообщил американский чиновник.
По данным издания, администрация Трампа считает, что при продолжении боевых действий Киев все равно потеряет эти территории.
«И поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас», – говорится в материале.
Axios отмечает, что США и другие страны, согласно плану, признают Крым и Донбасс российской территорией, при этом от самой Украины не будут требовать официального признания.
Как утверждает источник, Вашингтон считает выгодным для Украины заключить соглашение сейчас – в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Какие именно обязательства могут войти в эти гарантии, пока не уточняется.
Источник также сообщил, что над планом Трампа работают при участии Катара и Турции, которые «поддерживают посреднические усилия США».
До этого Reuters сообщало, что Вашингтон предлагает Киеву отказаться от части территорий, ряда видов вооружений и сократить численность армии в рамках возможного соглашения с Россией.
19 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Анкара выступает за продолжение прямых переговоров в Стамбуле.