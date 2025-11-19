Газета
Главная / Политика /

Верховная рада отправила в отставку двух министров после коррупционного скандала

Ведомости

Украинский парламент проголосовал за отставку министра энергетики страны Светланы Гринчук, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Верховной рады. Такое решение было принято на фоне сведений о коррупционном скандале в этом секторе экономики Украины. Перед этим депутаты проголосовали за увольнение министра юстиции Украины Германа Галущенко.

«Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины. За соответствующее постановление проголосовали 315 депутатов», – отмечается в публикации. За увольнение Галущенко проголосовали 322 человека.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров. По его словам, такие действия – вопрос доверия, потому что ситуация в энергетическом секторе довольно острая. Он добавил, что наличие «каких-то схем» абсолютно ненормально.

10 ноября антикоррупционные органы на Украины рассказали о наличии крупных коррупционных схем в энергетическом секторе страны. Их организатором в НАБУ назвали бизнесмена, соратника Зеленского Тимура Миндича. Участники преступной группировки требовали у контрагентов предприятия «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

