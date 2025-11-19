Верховная рада отправила в отставку двух министров после коррупционного скандала

Украинский парламент проголосовал за отставку министра энергетики страны Светланы Гринчук, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Верховной рады. Такое решение было принято на фоне сведений о коррупционном скандале в этом секторе экономики Украины. Перед этим депутаты проголосовали за увольнение министра юстиции Украины Германа Галущенко.