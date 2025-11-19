Почему индекс Мосбиржи начал резко расти

Поводом для роста индекса стала публикация Politico, в которой утверждается, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине может быть согласован в этом месяце или на этой неделе, говорит главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Вряд ли сейчас рынок, наученный всем предыдущим годом, серьезно закладывает самые благоприятные геополитические сценарии, но по крайней мере эта новость поддерживает нормализацию настроений и позволяет рынку вернуться на более адекватные уровни оценки, считает она. «Т-инвестиций» видят индекс Мосбиржи на конец года в диапазоне 2600-2800 пунктов.