Почему индекс Мосбиржи начал резко расти

Почему индекс Мосбиржи начал резко растиНа это повлияли очередные геополитические новости о мирном соглашении по Украине
Главный бенчмарк российского фондового рынка в среду, 19 ноября, резко вернулся к уровням выше 2600 пунктов: к 16:23 по московскому времени индекс Мосбиржи рос на 3,8% и находился на уровне 2660,48 пунктов.
Котировки всех бумаг, входящих в индекс, росли. Лидерами были акции «Северстали» (+5,34%), «Юнипро» (+5,09%), «Яндекса» (+4,78%), «Лукойла» (+4,77%) и ПИК (+4,56%).
Поводом для роста индекса стала публикация Politico, в которой утверждается, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине может быть согласован в этом месяце или на этой неделе, говорит главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Вряд ли сейчас рынок, наученный всем предыдущим годом, серьезно закладывает самые благоприятные геополитические сценарии, но по крайней мере эта новость поддерживает нормализацию настроений и позволяет рынку вернуться на более адекватные уровни оценки, считает она. «Т-инвестиций» видят индекс Мосбиржи на конец года в диапазоне 2600-2800 пунктов.
Рост связан с оптимизмом на рынке на фоне сообщений о возможном скором согласовании рамочного мирного соглашения по Украине, подтверждает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Но высокая волатильность сохраняется, и инвесторам стоит быть готовыми к возможной коррекции на фоне новостей о неожиданных дипломатических осложнениях, говорит он.
Администрация Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, написало Politico 19 ноября со ссылкой на неназванных собеседников. Высокопоставленный представитель Белого дома сказал изданию, что США ожидают согласования рамок урегулирования конфликта на Украине всеми участниками к концу этого месяца, и возможно, уже на этой неделе.
Ранее портал Axios со ссылкой на официальных американских и российских представителей сообщал, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Москвой и Киевом.
Текущий момент отличается от предыдущих попыток роста на геополитических ожиданиях, которые заканчивались разочарованием, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Заметны признаки военно-политического кризиса в Украине, вследствие чего запрос на возобновление мирного трека исходит именно от украинской стороны, говорит она.
Если снова повиснет пауза, то инвесторы захотят частично зафиксировать прибыль, и бенчмарк вернется к привычному боковику, прогнозирует инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин. А если курс на переговоры подтвердится, то индекс может подняться и до 2700 пунктов. Дополнительно покупателей может поддержать публикуемая Росстатом по средам статистика недельной инфляции, считает он: если темпы роста цен продолжили снижаться, шансы на снижение ключевой ставки в декабре увеличатся.
Технически достижение бенчмарком уровней в 2600 пунктов открывает дорогу к цели в 2750–2760 пунктов, говорит Рокотянская. Учитывая, что рынок оттолкнулся от зоны годовых минимумов в районе 2500 пунктов, потенциально ему есть куда расти, считает она.
При этом Рокотянская обращает внимание, что индекс гособлигаций RGBI не реагирует позитивом (в 16:27 индекс снижался на 0,11%. – «Ведомости»). Участники торгов ждут информацию о результатах сегодняшних аукционов Минфина, допускает она. После того, как это напряженное ожидание спадет, долговой рынок тоже сможет развернуться к росту, считает Рокотянская.