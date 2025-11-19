Reuters: Киев не участвовал в подготовке предложений по завершению конфликта
Украина не принимала никакого участия в подготовке предложений по завершению российско-украинского конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
19 ноября ряд западных СМИ сообщили о плане США, который Вашингтон тайно обсудил с Москвой. Axios писал, что план состоит из 28 пунктов и вдохновлен сделкой в секторе Газа.
Киев получил «сигналы» о пакете предложений США по прекращению боев, но не принимал участия в подготовке предложений, рассказал собеседник агентства.
Мирное соглашение могут согласовать уже до конца ноября, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом заявил, что новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет.