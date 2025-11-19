Reuters: Киев не участвовал в подготовке предложений по завершению конфликта

Мирное соглашение могут согласовать уже до конца ноября, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом заявил, что новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет.