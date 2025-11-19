Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Киев не участвовал в подготовке предложений по завершению конфликта

Ведомости

Украина не принимала никакого участия в подготовке предложений по завершению российско-украинского конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

19 ноября ряд западных СМИ сообщили о плане США, который Вашингтон тайно обсудил с Москвой. Axios писал, что план состоит из 28 пунктов и вдохновлен сделкой в секторе Газа.

Киев получил «сигналы» о пакете предложений США по прекращению боев, но не принимал участия в подготовке предложений, рассказал собеседник агентства.

Мирное соглашение могут согласовать уже до конца ноября, сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом заявил, что новых наработок по плану прекращения конфликта на Украине пока нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь