Главная / Политика /

Песков: Москва не обсуждала пункты мирного плана США по Украине

Официально Кремль не получал документа
Ведомости

Москва официально не получала нового мирного плана по Украине и не обсуждала его нововведения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», – сказал он.

Песков также подчеркнул, что какие-то сведения Москва узнает из СМИ, несмотря на то что контакты России и США не прекращаются. По его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.

Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.

