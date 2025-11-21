Вэнс и Зеленский договорились о совместной работе с США и ЕС по мирному плану
В ходе разговора президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским министром армии Дэном Дрисколлом была достигнута договоренность о том, что Киев будет работать над мирным планом совместно с Вашингтоном и Евросоюзом на уровне советников. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, его разговор с Вэнсом и Дрисколлом продолжался почти час. Они обсудили многие детали предложения американской стороны по урегулированию конфликта на Украине.
«Стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения прочного мира. <...> Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7», – написал президент Украины.
В ходе обращения к нации Зеленский заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. По его словам, впереди Киев ждет много давления. До этого Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана.
21 ноября издание Axios представило американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.