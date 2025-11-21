Вэнс и Зеленский договорились о совместной работе с США и ЕС по мирному плану

В ходе разговора президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским министром армии Дэном Дрисколлом была достигнута договоренность о том, что Киев будет работать над мирным планом совместно с Вашингтоном и Евросоюзом на уровне советников. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.