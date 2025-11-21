Что сказал Путин о плане США по урегулированию украинского конфликта

Что сказал Путин о плане США по урегулированию украинского конфликтаМосква и Вашингтон еще предметно не обсуждали детали предложения
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главными темами были обозначены приоритеты российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 г. и стратегия действий РФ в вопросе борьбы с практиками неоколониализма. В ходе мероприятия участники также обсудили мирный план по урегулированию украинского конфликта, который был предложен американской стороной, а также ситуацию, сложившуюся в Купянске. Об этом сообщает Кремль.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе заседания.
О мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине
Российская сторона получила план США по Украине по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией.
Мирный план США может лечь в основу урегулирования российско-украинского конфликта.
США и РФ предметно не обсуждали детали соглашения. Президент РФ отметил, что причина заключается в том, что американская администрация еще не заручилась поддержкой Киева.
Москва и Вашингтон в общих чертах обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию президента США Дональда Трампа еще до саммита на Аляске.
До саммита, который состоялся 15 августа в Анкоридже, Россия проинформировала своих партнеров о подходах к украинскому урегулированию. «Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности», – отметил Путин.
Американская сторона призвала РФ проявить гибкость в ходе предварительного обсуждения мирного урегулирования.
План Трампа, по сути, является модернизированной версией инициатив, проработанных в ходе саммита в Анкоридже, добавил президент.
Предложения американской стороны
План США по разрешению российско-украинского конфликта состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В документе прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут разделены по линии фронта.
Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут Москве. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.
Сам Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. По его словам, впереди Киев ждет много давления. Он также косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана.
Путин подтвердил, что предложения Трампа соответствуют общему направлению российско-американских контактов, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом он подчеркнул, что Москва не видит на данном этапе необходимости предпринимать какие-либо действия по этим пунктам: «Мяч на другой стороне». По мнению эксперта, военное давление продолжится в том же режиме, пока Украина не примет план, после чего Россия готова приступить к обсуждению.