Что сказал Путин о плане США по урегулированию украинского конфликта

Путин подтвердил, что предложения Трампа соответствуют общему направлению российско-американских контактов, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом он подчеркнул, что Москва не видит на данном этапе необходимости предпринимать какие-либо действия по этим пунктам: «Мяч на другой стороне». По мнению эксперта, военное давление продолжится в том же режиме, пока Украина не примет план, после чего Россия готова приступить к обсуждению.