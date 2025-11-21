Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что сказал Путин о плане США по урегулированию украинского конфликта

Москва и Вашингтон еще предметно не обсуждали детали предложения
Анастасия Брянцева
Роман Романов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главными темами были обозначены приоритеты российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 г. и стратегия действий РФ в вопросе борьбы с практиками неоколониализма. В ходе мероприятия участники также обсудили мирный план по урегулированию украинского конфликта, который был предложен американской стороной, а также ситуацию, сложившуюся в Купянске. Об этом сообщает Кремль.

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе заседания. 

О мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине

Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Политика / Международные отношения

  • Российская сторона получила план США по Украине по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. 

  • Мирный план США может лечь в основу урегулирования российско-украинского конфликта. 

  • США и РФ предметно не обсуждали детали соглашения. Президент РФ отметил, что причина заключается в том, что американская администрация еще не заручилась поддержкой Киева. 

  • Москва и Вашингтон в общих чертах обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию президента США Дональда Трампа еще до саммита на Аляске. 

  • До саммита, который состоялся 15 августа в Анкоридже, Россия проинформировала своих партнеров о подходах к украинскому урегулированию. «Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности», – отметил Путин. 

  • Американская сторона призвала РФ проявить гибкость в ходе предварительного обсуждения мирного урегулирования.

  • План Трампа, по сути, является модернизированной версией инициатив, проработанных в ходе саммита в Анкоридже, добавил президент. 

Предложения американской стороны

План США по разрешению российско-украинского конфликта состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В документе прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут разделены по линии фронта.

Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут Москве. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.

Сам Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. По его словам, впереди Киев ждет много давления. Он также косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана. 

Путин подтвердил, что предложения Трампа соответствуют общему направлению российско-американских контактов, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом он подчеркнул, что Москва не видит на данном этапе необходимости предпринимать какие-либо действия по этим пунктам: «Мяч на другой стороне». По мнению эксперта, военное давление продолжится в том же режиме, пока Украина не примет план, после чего Россия готова приступить к обсуждению.

Читайте также:«Мяч на стороне Зеленского»: что известно о новом плане Трампа по Украине
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь