Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске

В качестве примера он привел ситуацию с Купянском. По его словам, несмотря на заявления украинской стороны 4 ноября о якобы незначительном присутствии российских военных в городе, «уже на тот момент город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил». Путин отметил, что, по его мнению, либо у украинского руководства нет достоверной информации о ходе боевых действий, либо оно не может ее объективно оценить.