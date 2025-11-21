Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске

Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на АляскеПрезидент также заявил о готовности России к переговорам по урегулированию
Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», – рассказал президент.
По его словам, Москва в целом согласилась с мирными предложениями, однако после встречи «с американской стороны возникла пауза» в связи с отказом Украины поддержать план Трампа.
Путин предположил, что именно поэтому впоследствии появился «модернизированный план» из 28 пунктов. Он уточнил, что этот документ у российской стороны есть.
«Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», – пояснил президент.
При этом он подчеркнул, что документ предметно с российской стороной не обсуждается. По его оценке, администрация США, вероятно, не смогла заручиться согласием Украины.
«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – заявил Путин, связав такую позицию с отсутствием у Киева и его партнеров объективной информации о ситуации на фронте.
В качестве примера он привел ситуацию с Купянском. По его словам, несмотря на заявления украинской стороны 4 ноября о якобы незначительном присутствии российских военных в городе, «уже на тот момент город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных сил». Путин отметил, что, по его мнению, либо у украинского руководства нет достоверной информации о ходе боевых действий, либо оно не может ее объективно оценить.
Президент добавил, что Россия по-прежнему готова к переговорам: «Мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем. Однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы».