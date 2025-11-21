Белоусов поздравил военных со взятием Купянска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российские подразделения, которые установили контроль над рядом населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Поздравления адресованы бойцам 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 1486-го гвардейского мотострелкового полка за взятие Купянска, а также военнослужащим 121-го мотострелкового полка за освобождение Петропавловки в Харьковской области.
Кроме того, Белоусов поздравил 169-ю отдельную мотострелковую бригаду со взятием Ямполя в ДНР, 252-й мотострелковый полк – с захватом Новоселовки и 254-й мотострелковый полк имени Александра Матросова – с занятием населенного пункта Ставки.
Министр заявил, что военнослужащие «в упорных боях проявляют храбрость и самоотверженность», а их действия привели к «существенным потерям» ВСУ. Он выразил уверенность, что российские подразделения «с честью продолжат выполнять боевые задачи».
20 ноября президент РФ Владимир Путин провел совещание с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг». Ему доложили, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях.
Отмечалось, что в зоне ответственности группировки «Север» создается полоса обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Штурмовые подразделения освободили 80% Волчанска.