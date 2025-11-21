Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал 27 ноября дедлайном для рассмотрения Украиной его плана

Он подчеркнул, что хочет как можно скорее урегулировать конфликт
Ведомости

Президент США Дональд Трамп считает 27 ноября подходящим дедлайном для рассмотрения Украиной его плана. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам американского лидера, «время вполне подходящее». Трамп подчеркнул, что Россия не хочет продолжения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины. По его словам, впереди Киев ждет много давления. До этого Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана. 

20 ноября газета Financial Times писала, что, по ожиданиям администрации США, президент Украины подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.

