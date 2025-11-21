Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Купянск уже 4 ноября почти полностью находился под контролем России

Ведомости

Купянск уже на момент 4 ноября почти полностью был под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.

Судьба города еще тогда была решена окончательно. При этом, добавил президент, в Киеве публично заявляли, что в Купянске находятся не более 60 российских военнослужащих и его скоро деблокируют украинске войска.

«О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», – добавил российский лидер.

20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.

На следующий день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российские подразделения, которые устанавливали контроль над рядом населенных пунктов. В частности, он поздравил бойцов 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 1486-го гвардейского мотострелкового полка за взятие Купянска.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте