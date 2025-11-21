Путин: Купянск уже 4 ноября почти полностью находился под контролем России
Купянск уже на момент 4 ноября почти полностью был под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.
Судьба города еще тогда была решена окончательно. При этом, добавил президент, в Киеве публично заявляли, что в Купянске находятся не более 60 российских военнослужащих и его скоро деблокируют украинске войска.
«О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», – добавил российский лидер.
20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.
На следующий день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российские подразделения, которые устанавливали контроль над рядом населенных пунктов. В частности, он поздравил бойцов 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 1486-го гвардейского мотострелкового полка за взятие Купянска.