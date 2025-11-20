Путину доложили о взятии Купянска

Путину доложили о взятии КупянскаПрезидент заслушал доклад начальника Генштаба
Президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Во время визита начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что армия России взяла Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ.
Также группировка войск «Запад» заняла Петропавловку, ведёт бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Занято 80% Волчанска. Командующий группировкой доложил, что войска активно продвигаются в направлении Красного Лимана. Президент отметил, что все задачи, поставленные перед группировкой «Запад» на совещании 25 октября, выполнены.
Под контроль ВС России также перешли 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. Занято около 70% Красноармейска (Покровска). Бойцы «Южной» группировки войск полностью взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки. Идет наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища, завершается операция в Иванополье.
Россия контролировала Купянск с 27 февраля по 16 сентября 2022 г. В это время он был административным центром подконтрольной России части Харьковской области. Бои за город возобновились в октябре 2024 г.