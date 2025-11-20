Путин посетил командный пункт группировки «Запад»Перзидент высоко оценил работу командного и личного состава
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу командного и личного состава группировки «Запад» и выразил им признательность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
20 ноября верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки, где провел совещание и заслушал доклады. Вместе с ним на встрече присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, а также командующие группировками войск «Юг» и «Запад».
Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновке и на краматорском направлении, а также вокруг Купянска, рассказал Песков.
В ходе заседания президент отметил, что в конце октября проводил подобное совещание. По его словам, все задачи были выполнены, отметил пресс-секретарь российского лидера.
26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в спецоперации. Главе государства подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения.