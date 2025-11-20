Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

20 ноября верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки, где провел совещание и заслушал доклады. Вместе с ним на встрече присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, а также командующие группировками войск «Юг» и «Запад».