Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

Перзидент высоко оценил работу командного и личного состава
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу командного и личного состава группировки «Запад» и выразил им признательность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

20 ноября верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки, где провел совещание и заслушал доклады. Вместе с ним на встрече присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской, а также командующие группировками войск «Юг» и «Запад».

Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновке и на краматорском направлении, а также вокруг Купянска, рассказал Песков.

В ходе заседания президент отметил, что в конце октября проводил подобное совещание. По его словам, все задачи были выполнены, отметил пресс-секретарь российского лидера.

26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в спецоперации. Главе государства подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения.

Новость дополняется

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь