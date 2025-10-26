Газета
Главная / Политика /

Путин встретился с Герасимовым и командующими группировками войск в спецоперации

Президенту доложили о ситуации на купянском и красноармейском направлениях
Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

Главе государства подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, говорится в сообщении.

В частности, главе государства представили доклад по купянскому и красноармейскому направлениям. Участники совещания сообщили, что на купянском направлении в окружении находится до 5000 украинских военнослужащих, а на красноармейском – 5500.

Путин ранее в октябре в ходе разговора с командованием ВС РФ подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов. По словам главы государства, украинская армия, напротив, отступает по всей линии боевого соприкосновения. 

Герасимов говорил, что группировка войск «Север» занимается задачами по обеспечению полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Западная группировка завершает наступательные операции в южных кварталах Купянска, указал он. Кроме того, солдаты этих войск продвигаются на краснолиманском направлении.

