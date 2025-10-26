Путин встретился с Герасимовым и командующими группировками войск в спецоперации

Путин ранее в октябре в ходе разговора с командованием ВС РФ подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов. По словам главы государства, украинская армия, напротив, отступает по всей линии боевого соприкосновения.