Что сказал Путин на встрече с командующими группировками войск

Президент РФ напомнил, что 30 сентября в России праздновался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его словам, большинство жителей этих субъектов отдали голоса за свое будущее в составе страны. Таким образом, глава государства указал, что решения, принятые в феврале 2022 г., были правильными и своевременными.