Что сказал Путин на встрече с командующими группировками войск

Что сказал Путин на встрече с командующими группировками войскПрезидент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с командованием группировок российских войск. На встрече присутствовали в том числе начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Позже Путин провел совещание с членами Совбеза в формате видеоконференции, будучи в Ново-Огарево.
«Ведомости» собрали главные заявления российского лидера, сделанные в ходе совещания с военными и другими представителями силовых структур.
Обстановка на линии соприкосновения
Путин в ходе разговора с командованием ВС РФ подчеркнул, что Россия сейчас обладает стратегической инициативой на фронте. Он сообщил о промежуточных итогах действий российских солдат, согласно которым в 2025 г. они взяли под контроль 4900 кв. км территории и 219 населенных пунктов.
По словам главы государства, украинская армия, напротив, отступает «по всей линии боевого соприкосновения». Такое положение ВСУ терпят, несмотря на попытки упорного сопротивления, указал президент. При этом Киев атакует мирные объекты в РФ, чтобы показать «хоть какие-то успехи» западным странам, продолжающим финансировать Украину, добавил Путин.
Президент отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в России обеспечивают ВС РФ в полном объеме. Они производят для нужд спецоперации высокоточное оружие, ракеты, боеприпасы и другую военную технику. Кроме того, Путин рассказал об опережающих темпах, которыми идет разработка новейших вооружений.
Поручения и благодарность
Российский лидер на встрече заявил, что задачей военнослужащих является обеспечение безопасности граждан РФ. В том числе солдаты и командование должны защищать стратегически важные для страны объекты, особенно объекты энергетической инфраструктуры.
Путин попросил присутствующих на встрече командующих передать его искреннюю благодарность всему личному составу. Он отметил мужество и героизм российских военных, эти качества они проявляют ежедневно.
Президент РФ напомнил, что 30 сентября в России праздновался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. По его словам, большинство жителей этих субъектов отдали голоса за свое будущее в составе страны. Таким образом, глава государства указал, что решения, принятые в феврале 2022 г., были правильными и своевременными.
Доклад Герасимова Путину о наступлении российских войск
Начальник Генштаба рассказал, что российская армия продолжает активные действия практически на всех фронтах спецоперации. По его словам, украинская сторона сейчас в основном пытается стабилизировать ситуацию на кризисных участках и замедлить наступление ВС РФ.
Герасимов отметил, что группировка войск «Север» занимается задачами по обеспечению полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Западная группировка завершает наступательные операции в южных кварталах Купянска, указал он. Кроме того, солдаты этих войск продвигаются на краснолиманском направлении.
Войска южной группировки проводят успешные бои и осуществляют движение в Северске и Константиновке. Наиболее активно боевые задачи ведет группировка войск «Центр» на красноармейском и днепропетровском направлениях, по словам начальника Генштаба.
Как уточнила пресс-служба Кремля, на совещании с постоянными членами Совбеза Путин обсудил вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры. На онлайн-встрече с президентом присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.