Кто из мировых лидеров поздравил Путина

Кто из мировых лидеров поздравил ПутинаРоссийский президент отмечает свой 73-й день рождения
7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свой 73-й день рождения. Это его 21-й день рождения на посту президента. Глава государства проводит его в рабочем режиме: в графике президента совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, во время звонков Путин принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними текущие международные темы. По итогам всех контактов Кремль обещал представить сводное сообщение.
Кто из мировых лидеров передал поздравления по случаю дня рождения российского лидера – в материале «Ведомостей».
С праздником Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что с именем Путина народ России прочно связывает значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отечества, а также рост авторитета и усиление роли страны в мире.
«Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег», – сказал Лукашенко.
После обострения отношений Москвы и Баку летом 2025 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу с днем рождения. В ходе телефонного разговора лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений между Баку и Москвой. Песков назвал этот звонок важным и подтвердил, что азербайджанский лидер поздравил Путина с днем рождения и обсудил с ним другие вопросы.
С 73-летием Путина также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул вклад российского лидера в укрепление межгосударственного партнерства и добрососедских отношений между Москвой и Астаной. В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Особое внимание президенты уделили практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых до этого на высшем уровне.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Путиным и поздравил его с 73-летием. В рамках разговора армянский премьер отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между Ереваном и Москвой, а также высоко оценил личный вклад Путина в развитие российско-армянских отношений.
Кроме того, с днем рождения Путина поздравил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В канцелярия индийского премьера уточнили, что Моди тепло поздравил Путина и передал ему пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях. Стороны также обсудили развитие сотрудничества и подтвердили намерение укреплять особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией. «Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите», – добавили в офисе Моди.
Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что по состоянию на 17:00 мск Путин получил около 40 поздравлений. В частности, лидеры КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын направили российскому лидеру «теплые, нестандартные» поздравления.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил российского лидера с днем рождения в телефонном разговоре. Главы государств также обсудили обстановку на Украине и в секторе Газа. Эрдоган выступил за активизацию дипломатии для урегулирования украинского конфликта.
7 октября Путину позвонил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В пресс-службе узбекского лидера отметили, что Мирзиёев сердечно поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание президенты уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота.
Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа направил Путину телеграмму с поздравлением, сообщает Бахрейнское информационное агентство.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул также поздравила президента РФ с днем рождения, текст она передала через адвоката. Она пожелала Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в его ответственном деле. Глава Гагаузии подчеркнула, что российский лидер для многих людей является символом силы, справедливости и преданности своему народу.
В пресс-службе Кремля сообщили, что со знаменательной датой Путина поздравили все лидеры стран Содружества независимых государств (СНГ). Помимо уже перечисленных теплые слова главе государства передали лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
С 73-летием российского лидера поздравил и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом он написал в соцсети X. Глава Кубы пожелал Путину крепкого здоровья и личных успехов, чтобы «он мог и впредь успешно руководить братской страной».
Пост в X Путину также посвятил президент Республики Сербской Милорад Додик. Он пожелал российскому коллеге успехов в решении важнейших государственных задач. Додик отметил, что Республика Сербская высоко ценит дружеские отношения с Россией.
«Пусть ваша мудрость, решительность и самоотверженность послужат на благо России и укреплять дружеские отношения между нашими братскими народами», – написал он.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев попросил Путина «принять самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания» по случаю дня рождения российского лидера. В тексте поздравления он выразил слова уважения и глубокой благодарности, а также отметил, что с именем президента РФ Южная Осетия связывает укрепление государственности, социально-экономическое развитие страны, защиту национальных интересов на международной арене, обретение веры в себя и будущность России.