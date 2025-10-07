Кто из мировых лидеров поздравил Путина

Кроме того, с днем рождения Путина поздравил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В канцелярия индийского премьера уточнили, что Моди тепло поздравил Путина и передал ему пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях. Стороны также обсудили развитие сотрудничества и подтвердили намерение укреплять особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией. «Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите», – добавили в офисе Моди.