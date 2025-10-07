Моди поздравил Путина с днем рождения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с 73-летием. Об этом сообщила канцелярия индийского премьера.
Моди тепло поздравил Путина и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях.
Собеседники также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение укреплять особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией.
«Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите», – добавили в офисе Моди.
Президент России проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, во время звонков Путин принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними текущие международные темы. По итогам всех контактов Кремль обещал представить сводное сообщение.
До этого российского лидера уже поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лидеры подчеркивали вклад Путина в развитие отношений и стратегического сотрудничества между своими странами и Россией.