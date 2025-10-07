Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Моди поздравил Путина с днем рождения

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с 73-летием. Об этом сообщила канцелярия индийского премьера.

Моди тепло поздравил Путина и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях.

Собеседники также обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили намерение укреплять особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией.

«Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите», – добавили в офисе Моди.

Президент России проводит день рождения в рабочем режиме: в его графике совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров. Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, во время звонков Путин принимает поздравления от зарубежных лидеров и кратко обсуждает с ними текущие международные темы. По итогам всех контактов Кремль обещал представить сводное сообщение.

До этого российского лидера уже поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Лидеры подчеркивали вклад Путина в развитие отношений и стратегического сотрудничества между своими странами и Россией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте