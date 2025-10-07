Газета
Политика

У Путина в день рождения пройдут международные телефонные разговоры

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет серию международных телефонных разговоров в середине дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На всю середину дня у него намечена целая серия телефонных международных разговоров, где президент будет принимать поздравления по случаю дня рождения. Но, как правило, эти разговоры также используются для краткого обсуждения насущных тем», – отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что по итогам всех контактов будет представлено сводное сообщение.

Также, по словам пресс-секретаря, во второй половине дня у президента запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности.

7 октября сообщалось о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. По данным пресс-службы главы Азербайджана, лидеры стран обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений между Баку и Москвой.

