Алиев поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения Баку и Москвы

Алиев поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения Баку и МосквыПоследний раз лидеры двух стран говорили по телефону почти год назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба главы Азербайджана. Лидеры обменялись мнениями о состоянии и перспективах отношений между Баку и Москвой.
Последний раз Алиев и Путин разговаривали по телефону 29 декабря 2024 г. Тогда они обсудили крушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего из Баку в Грозный, в результате которого погибли 38 человек.
Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.
27 августа Алиев заявил, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией. «Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам», – отметил президент Азербайджана.
1 сентября вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Москва и Баку работают над улучшением отношений между государствами.
3 сентября Алиев и Путин обменялись рукопожатием, встретившись в Пекине в рамках торжественных мероприятий по случаю окончания Второй мировой войны.