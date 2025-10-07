Алиев поздравил Путина с днем рождения и обсудил отношения Баку и Москвы

Летом 2025 г. отношения Москвы и Баку обострились в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия с Россией.