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Путин и Алиев снова обсудили авиакатастрофу под Актау

Ведомости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг крушения в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний"», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

25 декабря самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 28 декабря президент Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана сообщил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над российской территорией. Позднее Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане также возбудили уголовные дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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