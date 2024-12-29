Путин и Алиев снова обсудили авиакатастрофу под Актау

25 декабря самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение под Актау. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 28 декабря президент Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Президент Азербайджана сообщил, что самолет подвергся внешнему воздействию в небе над российской территорией. Позднее Алиев заявил в интервью AzTV, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. В момент посадки в Грозном регион подвергся атаке со стороны украинских беспилотников, а российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, говорил Путин.