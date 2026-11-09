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Главная / Экономика /

В каких регионах мигрантам запретят работать таксистами и курьерами

Ограничения вводятся как на федеральном уровне, так и самими субъектами
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ограничения на работу мигрантов в такси в 2027 г. планируется установить в восьми регионах, подсчитали «Ведомости» на основе проекта постановления правительства «Об установлении на 2027 г. допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России отдельные виды экономической деятельности». Речь идет о Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях. Еще один регион – Калужская область – вводит запрет для мигрантов на работу курьерами. Документ, подготовленный Минтрудом, был одобрен на Российской трехсторонней комиссии в конце октября, следующий этап – подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Проект прописывает правила работы в такси в целом ряде регионов, включая основания ограничений. В частности, для Мордовии запрет обосновывают актуальной статистикой аварий с участием мигрантов. За 2024–2025 гг. в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть со смертельным исходом, говорится в материалах со ссылкой на данные МВД Республики Мордовии. Отдельно указано, что правонарушения связаны не только с «игнорированием» правил дорожного движения, но и с незаконной предпринимательской деятельностью в качестве «такси». При этом пойманные правонарушители зачастую уклоняются от исполнения административных наказаний.

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