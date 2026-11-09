В каких регионах мигрантам запретят работать таксистами и курьерами

Проект прописывает правила работы в такси в целом ряде регионов, включая основания ограничений. В частности, для Мордовии запрет обосновывают актуальной статистикой аварий с участием мигрантов. За 2024–2025 гг. в регионе зарегистрировано 24 ДТП с участием иностранных граждан, шесть со смертельным исходом, говорится в материалах со ссылкой на данные МВД Республики Мордовии. Отдельно указано, что правонарушения связаны не только с «игнорированием» правил дорожного движения, но и с незаконной предпринимательской деятельностью в качестве «такси». При этом пойманные правонарушители зачастую уклоняются от исполнения административных наказаний.