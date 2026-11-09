Чем будет важен раунд переговоров США, России и Украины в Абу-Даби

Чем будет важен раунд переговоров США, России и Украины в Абу-ДабиАкценты с вопроса о территории смещаются на более глобальные впервые с января 2022 года
В первом с февраля 2026 г. раунде переговоров по Украине в Абу-Даби (ОАЭ), которые стартуют 10 ноября, от России примут участие помощник президента Владимир Мединский, два заместителя министра иностранных дел России – Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. На это указал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. От Украины делегацию возглавит секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а среди участников будет и руководитель офиса президента Кирилл Буданов, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. США будут представлены зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Кушнер неожиданно заявил 6 ноября, что в повестке переговоров в Абу-Даби будет весьма широкий перечень тем по выстраиванию новой архитектуры безопасности в Европе. Это регулярные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повышение прозрачности в военной сфере, взаимные меры по снижению рисков эскалации и создание устойчивой основы для долгосрочной стабильности. Кушнер уверен, что без построения новой системы безопасности невозможно урегулирование конфликта на Украине. При этом в обозначенных им принципах будущих договоренностей значатся суверенитет и территориальная целостность, а также право государств самостоятельно выбирать военные союзы (ни одна страна, по словам Кушнера, не должна иметь права вето на этот выбор). Он также пообещал оставаться в тесном контакте «с нашими европейскими партнерами на полях» и «если будет достигнут прогресс», то двигаться к более широкому многостороннему формату с их прямым участием. На широкий контекст дискуссий косвенно указал и сам Трамп: «Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше чем Украину. <...> Я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу», – сказал он.