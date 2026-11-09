Как Дональд Трамп будет воевать с демократами за власть

Несмотря на разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября, президент США Дональд Трамп решил не церемониться со своими противниками демократами, а подготовиться к полномасштабной войне с ними на всех направлениях – от экономики и иммиграции до внешней политики, подчеркнул политолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По его словам, именно это означает назначение на должность главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлз ее заместителя и одного из ближайших советников Трампа – Стивена Миллера. И хотя вначале глава государства заявил о готовности работать с демократами, такая рокировка сигнализирует о стремлении президента сохранить инициативу даже при полностью оппозиционном конгрессе, подчеркнул эксперт.