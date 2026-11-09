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Главная / Политика /

Как Дональд Трамп будет воевать с демократами за власть

Сдаваться он не хочет и поставил во главе аппарата ястреба Стивена Миллера
Роман Романов
Дональд Трамп и Стивен Миллер понимают друг друга с полуслова
Дональд Трамп и Стивен Миллер понимают друг друга с полуслова / Jeff Kowalsky / AFP

Несмотря на разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября, президент США Дональд Трамп решил не церемониться со своими противниками демократами, а подготовиться к полномасштабной войне с ними на всех направлениях – от экономики и иммиграции до внешней политики, подчеркнул политолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. По его словам, именно это означает назначение на должность главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлз ее заместителя и одного из ближайших советников Трампа – Стивена Миллера. И хотя вначале глава государства заявил о готовности работать с демократами, такая рокировка сигнализирует о стремлении президента сохранить инициативу даже при полностью оппозиционном конгрессе, подчеркнул эксперт.

«Миллер – идеолог текущей борьбы с «внутренними врагами» и антимиграционной политики. При этом он очень ловкий управленец и отлично чувствует Трампа и как доносить ему нужную информацию», – объяснил Дубравский.

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