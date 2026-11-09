Почему прибрежные рыбаки получают штрафы за экспорт продукции

Почему прибрежные рыбаки получают штрафы за экспорт продукцииОтраслевые ассоциации связывают санкции с неоднозначным толкованием закона о рыболовстве
С 2025 г. компании, занятые в прибрежном рыболовстве, начали получать штрафы за экспорт продукции из собственных уловов, переработанной на своих же предприятиях. Как минимум четыре организации должны суммарно выплатить 100 млн руб. Такие подсчеты сделали «Ведомости» на основе решений Октябрьского районного суда Мурманска и Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области. Большинство из них было вынесено в 2026 г.
Представители отраслевых ассоциаций связывают санкции с неоднозначным толкованием закона о рыболовстве: возможность экспорта в нем прямо не предусмотрена, но и не запрещена. В действующей редакции прибрежное рыболовство предполагает «вылов рыбы и ее доставку на берег в свежем или охлажденном виде для реализации и/или производства рыбной продукции».