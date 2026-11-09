Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHMK3 515-0,28%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Почему прибрежные рыбаки получают штрафы за экспорт продукции

Отраслевые ассоциации связывают санкции с неоднозначным толкованием закона о рыболовстве
Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 2025 г. компании, занятые в прибрежном рыболовстве, начали получать штрафы за экспорт продукции из собственных уловов, переработанной на своих же предприятиях. Как минимум четыре организации должны суммарно выплатить 100 млн руб. Такие подсчеты сделали «Ведомости» на основе решений Октябрьского районного суда Мурманска и Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области. Большинство из них было вынесено в 2026 г.

Представители отраслевых ассоциаций связывают санкции с неоднозначным толкованием закона о рыболовстве: возможность экспорта в нем прямо не предусмотрена, но и не запрещена. В действующей редакции прибрежное рыболовство предполагает «вылов рыбы и ее доставку на берег в свежем или охлажденном виде для реализации и/или производства рыбной продукции».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь