Почему прибрежные рыбаки получают штрафы за экспорт продукции

С 2025 г. компании, занятые в прибрежном рыболовстве, начали получать штрафы за экспорт продукции из собственных уловов, переработанной на своих же предприятиях. Как минимум четыре организации должны суммарно выплатить 100 млн руб. Такие подсчеты сделали «Ведомости» на основе решений Октябрьского районного суда Мурманска и Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области. Большинство из них было вынесено в 2026 г.