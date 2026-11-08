Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHMK3 515-0,28%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Главная / Политика /

Трамп счел маловероятным возобновление масштабных ударов по Ирану

Елена Вострикова
Official White House Photo / Joyce Boghosian / Flickr
Official White House Photo / Joyce Boghosian / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил в интервью CNN.

«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», – ответил Трамп на вопрос о возможности возвращения к масштабной военной операции против исламской республики.

По словам президента США, дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от готовности иранской стороны заключить «очень сильное соглашение». При этом он предупредил, что в случае необходимости американские военные нанесут по Ирану мощные удары.

7 ноября Трамп заявлял о продолжении переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», – сказал американский лидер, не раскрыв подробностей контактов.

6 ноября Fox News сообщил, что Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению масштабной военной операции против Ирана. При этом, по данным телеканала, распоряжений о начале боевых действий из Вашингтона пока не поступало.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь