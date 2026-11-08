Трамп счел маловероятным возобновление масштабных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил в интервью CNN.
«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», – ответил Трамп на вопрос о возможности возвращения к масштабной военной операции против исламской республики.
По словам президента США, дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от готовности иранской стороны заключить «очень сильное соглашение». При этом он предупредил, что в случае необходимости американские военные нанесут по Ирану мощные удары.
7 ноября Трамп заявлял о продолжении переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Дела у нас с Ираном идут очень хорошо. Мы говорили и говорим с Ираном», – сказал американский лидер, не раскрыв подробностей контактов.
6 ноября Fox News сообщил, что Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению масштабной военной операции против Ирана. При этом, по данным телеканала, распоряжений о начале боевых действий из Вашингтона пока не поступало.