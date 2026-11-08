Трамп счел маловероятным возобновление масштабных ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана. При этом он не исключил новых ударов в случае, если Тегеран не согласится на заключение соглашения с Вашингтоном. Об этом американский лидер сообщил в интервью CNN.