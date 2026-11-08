МИД Франции: Париж примет участие в переговорах по украинскому вопросу в ОАЭ
Париж и Европа будут представлены на переговорах по украинскому конфликту в Абу-Даби. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэлль Барро в эфире радиостанции RTL.
«На 10 и 11 ноября в Абу-Даби запланирована трехсторонняя встреча представителей Киева, Вашингтона и Москвы для возобновления переговоров. Париж будет представлен», – подтвердил министр иностранных дел.
Он не уточнил, кто будет представлять Францию.
30 октября Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщала о договоренности США и Украины, согласно которой Европу на переговорах по урегулированию конфликта будут представлять три страны – Великобритания, Франция и Германия.
Делегации России, США и Украины проведут переговоры по урегулированию в Абу-Даби 10–11 ноября. 2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте.