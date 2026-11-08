Делегации России, США и Украины проведут переговоры по урегулированию в Абу-Даби 10–11 ноября. 2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте.