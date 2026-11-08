Минобороны: силы ПВО уничтожили 538 беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили 538 беспилотников за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе боевых действий на Украине.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
За ночь 8 ноября над Россией уничтожили 142 украинских беспилотника. Дроны сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Утром того же дня Минобороны РФ сообщило, что российская армия ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и морским судам. Российская сторона подозревает использование этих объектов в интересах ВСУ.