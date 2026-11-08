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Минобороны: силы ПВО уничтожили 538 беспилотников за сутки

Антон Потоков

Силы ПВО сбили 538 беспилотников за сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе боевых действий на Украине.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

За ночь 8 ноября над Россией уничтожили 142 украинских беспилотника. Дроны сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Утром того же дня Минобороны РФ сообщило, что российская армия ударила по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и морским судам. Российская сторона подозревает использование этих объектов в интересах ВСУ.

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