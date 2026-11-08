ВОЗ: подтверждений новых симптомов у варианта ковида PJ.2.1 нет

В конце октября специалисты сообщили «Известиям», что в ближайшее время вирус может попасть в Россию либо уже циркулирует в стране, оставаясь нераспознанным. Ризванов отмечал, что даже если PJ.2.1 уже завезен в Россию, это не гарантирует его дальнейшего массового распространения.