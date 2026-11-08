ВОЗ: подтверждений новых симптомов у варианта ковида PJ.2.1 нет
Доказательств того, что ковид PJ.2.1, распространяющийся в Северной Америке и Европе, вызывает иные симптомы или более тяжелое течение по сравнению с остальными циркулирующими вариантами SARS-CoV-2, на данный момент нет. Об этом «РИА Новости» сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
В организации пояснили, что новый штамм – это один из вариантов вируса, который вызывает COVID-19, и рассматривать его как нечто отдельное от коронавируса не следует.
Новый вариант коронавируса PJ.2.1 впервые обнаружили в мае 2026 г. в Канаде. По словам руководителя центра «Персонализированная медицина» Казанского федерального университета Альберта Ризванова, пока нет оснований считать PJ.2.1 принципиально опаснее других циркулирующих вариантов.
В конце октября специалисты сообщили «Известиям», что в ближайшее время вирус может попасть в Россию либо уже циркулирует в стране, оставаясь нераспознанным. Ризванов отмечал, что даже если PJ.2.1 уже завезен в Россию, это не гарантирует его дальнейшего массового распространения.
Научный руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил о необходимости проверить эффективность вакцины «Спутник V» против нового варианта.