Сборная России по хоккею заменит Норвегию на МЧМ-2027
Сборная России по хоккею заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира 2027 г., сообщила Федерация хоккея Швейцарии. Российская команда, не участвовавшая в предыдущих турнирах, займет десятое место в рейтинге и выступит в группе B, тогда как Норвегия будет понижена в классе .
Согласно новому расписанию, сборная Швейцарии должна встретиться с Россией 27 декабря, однако швейцарская команда откажется выходить на этот матч. При этом в федерации уточнили, что сниматься с турнира полностью не будут .
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 г. по 5 января 2027 г. в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что страна откажет российским спортсменам в выдаче виз для участия в соревнованиях на своей территории, включая МЧМ.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF обеспечить участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27, включая молодежный чемпионат мира.
В июле IIHF продлила отстранение российских команд на сезон-2026/27, не допустив их к мужскому и юниорскому чемпионатам мира.
Сборные Швеции, Финляндии, Дании, Латвии и Норвегии заявили, что откажутся от участия в чемпионате мира 2027 г., если на нем выступит российская команда.