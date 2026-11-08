Сборная России по хоккею заменит Норвегию на МЧМ-2027

Сборная России по хоккею заменит Норвегию на молодежном чемпионате мира 2027 г., сообщила Федерация хоккея Швейцарии. Российская команда, не участвовавшая в предыдущих турнирах, займет десятое место в рейтинге и выступит в группе B, тогда как Норвегия будет понижена в классе .