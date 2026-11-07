Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом во Вьетнаме
Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после сообщений СМИ о случаях заболевания российских туристов гриппом в городе Нячанг во Вьетнаме. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.
Роспотребнадзор также подготовил официальное письмо в минздрав Вьетнама и запросил информацию об эпидемиологической ситуации в регионе.
В ведомстве сообщили, что туристы жаловались на высокую температуру, насморк, сильный кашель и головную боль.
Роспотребнадзор призвал граждан регулярно мыть руки, по возможности не посещать места массового скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, а при появлении симптомов заболевания обращаться к врачу. Если они появляются после возвращения в Россию, то следует сообщить врачу о недавней поездке.
6 октября Роспотребнадзор сообщил, что направил запрос в минздрав Вьетнама и АТОР после сообщений о заболевании вирусом Коксаки в одном из отелей страны. Минздрав Вьетнама должен был предоставить официальные данные по результатам расследования и оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.