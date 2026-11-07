Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом во Вьетнаме

Роспотребнадзор призвал граждан регулярно мыть руки, по возможности не посещать места массового скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, а при появлении симптомов заболевания обращаться к врачу. Если они появляются после возвращения в Россию, то следует сообщить врачу о недавней поездке.