Около 400 000 работников приняли участие в забастовках в Германии

31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты. На них вышли более 160 000 человек. Молодые люди требовали улучшения в сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг. Осенью протесты охватили несколько стран Европы. Они начались 21 сентября во Франции в регионе Иль-де-Франс с требованием улучшить условия обучения. Уже 29 сентября прошла национальная забастовка служащих, начались стычки с полицией. Кульминацией стало 17 октября. По данным МВД Франции, в этот день протестовало порядка 500 000 человек, силовики применяли газ и водометы.