Около 400 000 работников приняли участие в забастовках в Германии
Более 400 000 работников металлургической и электротехнической промышленности приняли участие в предупредительных забастовках в Германии, сообщает профсоюз IG Metall.
Объединение представило предложение по урегулированию ситуации: временные тарифные соглашения в сочетании с инвестициями в перспективные продукты, а также твердые гарантии сохранения производственных площадок, рабочих мест и возможностей для профессионального обучения. Отступления от тарифных стандартов допускаются лишь в строго определенных случаях и должны быть обусловлены конкретными, поддающимися проверке обязательствами со стороны предприятий. Как сообщает профсоюз, для IG Metall неприемлем вариант, при котором работники просто отказываются от части своих прав или выплат исключительно ради сокращения издержек работодателя.
Работодатели настаивают на своем предложении – повышении зарплаты всего на 1,3% с июля 2028 г. на фоне дополнительных уступок со стороны работников. Гарантий будущего отрасли или сохранения рабочих мест они предоставлять отказались.
31 октября в более чем 30 городах Германии прошли молодежные протесты. На них вышли более 160 000 человек. Молодые люди требовали улучшения в сфере образования, доступности жилья, усиления защиты окружающей среды, а также сокращения гонки вооружений и прекращения урезания социальных услуг. Осенью протесты охватили несколько стран Европы. Они начались 21 сентября во Франции в регионе Иль-де-Франс с требованием улучшить условия обучения. Уже 29 сентября прошла национальная забастовка служащих, начались стычки с полицией. Кульминацией стало 17 октября. По данным МВД Франции, в этот день протестовало порядка 500 000 человек, силовики применяли газ и водометы.
Протесты в Италии начались 17–18 октября. Основные причины недовольства – высокие цены на топливо, бюджетная политика, урезание социальных расходов в пользу военных – недопущение принятия «бюджета войны». 30 октября всеобщая 24-часовая забастовка в Италии, объявленная профсоюзом USB, переросла в масштабную манифестацию более чем в 50 городах страны.