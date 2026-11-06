Новак призвал держать руку на пульсе с ситуацией на топливном рынке
Необходимо «держать руку на пульсе» с ситуацией на внутреннем топливном рынке и своевременно принимать меры для ее балансировки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов.
«Эта работа должна вестись федеральными ведомствами и региональными властями, а также отраслевыми компаниями», – подчеркнул Новак. По словам вице-премьера, обеспечение стабильности топливного рынка в России остается главным приоритетом.
22 октября Новак сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке в России. Вице-премьер призвал продолжить работу по корректировке ценообразования на нефтепродукты, сбору данных о ситуации во всех регионах и заключению соглашений с независимыми участниками рынка.
14 октября Новак также отмечал, что ситуация на топливном рынке России улучшается. По его словам, власти усиливают защиту предприятий.