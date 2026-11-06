Число туристических поездок по России за девять месяцев достигло 71 млн

Министр экономического развития Максим Решетников прогнозирует, что предстоящей зимой по России будет совершено около 32 млн туристических поездок. Это примерно соответствует показателю прошлого зимнего сезона. По словам министра, наиболее востребованными направлениями останутся крупные города, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, а также северные регионы, Сибирь, Урал, Дальний Восток и горнолыжные курорты. При этом туристы все чаще бронируют поездки незадолго до отправления – за несколько недель или даже дней.