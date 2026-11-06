Число туристических поездок по России за девять месяцев достигло 71 млн
За девять месяцев 2026 г. по России было совершено около 71 млн туристических поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Кировске Мурманской области.
По словам Чернышенко, основной вклад в рост внутреннего туризма внесли регионы с развитой туристической и транспортной инфраструктурой, в частности Московская область, Москва и Татарстан. Въездной туристический поток за январь – сентябрь увеличился на 17,5%. За этот период Россию посетили более 4 млн иностранных туристов. Правительство рассчитывает, что по итогам года число поездок иностранных гостей превысит 6 млн.
Чернышенко также сообщил, что летом в России работали около 31 000 классифицированных средств размещения с номерным фондом более 1 млн мест. Кроме того, туристам были доступны порядка 10 000 гостевых домов, рассчитанных на 90 000 мест.
Министр экономического развития Максим Решетников прогнозирует, что предстоящей зимой по России будет совершено около 32 млн туристических поездок. Это примерно соответствует показателю прошлого зимнего сезона. По словам министра, наиболее востребованными направлениями останутся крупные города, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, а также северные регионы, Сибирь, Урал, Дальний Восток и горнолыжные курорты. При этом туристы все чаще бронируют поездки незадолго до отправления – за несколько недель или даже дней.
Решетников сообщил, что в рамках программы льготного кредитования реализуется около 300 гостиничных проектов на 63 000 номеров. С начала 2026 г. в стране ввели в эксплуатацию 12 крупных гостиниц на 2500 номеров. Кроме того, с 2022 г. построено 14 000 номеров в модульных отелях, а до конца 2027 г. планируется создать еще более 7000.
На поддержку туристической инфраструктуры регионов в 2025–2027 гг. предусмотрено 26,4 млрд руб. Средства получают 84 субъекта РФ.
20 октября стало известно, что организованный туризм по России осенью 2026 г. снизился на 10–30%, тогда как самостоятельный, по данным агрегаторов, вырос на 3%. Эксперты РСТ связывают падение спроса на туры с экономической ситуацией, конкуренцией с выездным туризмом и сокращением числа выходных.