Рютте назвал «огромной ошибкой» обращение «папочка» в адрес Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал «ошибкой» обращение «папочка» в адрес президента США Дональда Трампа. Его слова передает Bloomberg.
«Папочка – это была невероятная ошибка, с которой мне теперь жить всю оставшуюся жизнь»,- заявил генеральный Рютте, объяснив свое выражение ошибкой перевода с нидерландского языка.
Ранее генсек НАТО подвергся критике за чрезмерно подобострастное отношение к американскому президенту.
Как отмечает агентство, Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, стремится сохранить отношения с Трампом на фоне его критики НАТО и требований к европейским союзникам увеличить расходы на оборону.
Генсек НАТО также рассказал, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США направил Трампу короткое сообщение со словами: «Не падай духом, продолжаем двигаться вперед».
В июне 2025 г. на саммите НАТО в Гааге Рютте употребил слово Daddy («папочка») во время совместного общения с Трампом и журналистами. Американский президент тогда сравнил конфликт Израиля и Ирана с дракой двух детей на школьном дворе. В ответ генсек НАТО заметил, что «папочке иногда приходится использовать жесткие выражения, чтобы заставить их остановиться». Позднее Рютте пояснил Reuters, что не называл Трампа своим «папочкой», а использовал метафору, описывая отношение европейских союзников к США.