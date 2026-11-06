Рютте назвал «огромной ошибкой» обращение «папочка» в адрес Трампа

В июне 2025 г. на саммите НАТО в Гааге Рютте употребил слово Daddy («папочка») во время совместного общения с Трампом и журналистами. Американский президент тогда сравнил конфликт Израиля и Ирана с дракой двух детей на школьном дворе. В ответ генсек НАТО заметил, что «папочке иногда приходится использовать жесткие выражения, чтобы заставить их остановиться». Позднее Рютте пояснил Reuters, что не называл Трампа своим «папочкой», а использовал метафору, описывая отношение европейских союзников к США.