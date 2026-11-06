РФ подписала меморандум о сотрудничестве с антикоррупционным бюро Пакистана
Генеральный прокурор России Александр Гуцан и председатель Национального бюро подотчетности Пакистана Назир Ахмед Батт подписали в Москве меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
В ходе переговоров Гуцан назвал борьбу с коррупцией важным условием устойчивого развития государства, укрепления доверия граждан и создания благоприятного инвестиционного климата.
Документ предусматривает обмен информацией и опытом, взаимодействие по вопросам возврата активов, полученных коррупционным путем, организацию совместных мероприятий, а также профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов.
Стороны подтвердили готовность развивать профессиональные связи по направлениям, представляющим взаимный интерес.
29 октября в Баку Гуцан и генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обсудили взаимодействие в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью, а также развитие сотрудничества правоохранительных органов. Гуцан сообщил, что новая программа сотрудничества, подписанная месяц назад в Казани, предусматривает совместные мероприятия, включая обучающие семинары по использованию современных цифровых технологий для выявления коррупционных схем и пресечения правонарушений. Он подчеркнул важность согласования позиций на международных площадках, в том числе в преддверии ноябрьской специальной сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции. Генпрокурор РФ также подтвердил готовность российской стороны продолжать сотрудничество и открытый диалог.