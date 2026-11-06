«Яндекс» начал размещение акций в рамках допэмиссии по 3463 рубля

В финансовом отчете по МСФО «Яндекс» сообщил о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 г. Компания указала, что с начала июля по 27 октября в рамках ее реализации выкуплено 2,1 млн акций на сумму 7,7 млрд руб., или 0,53% от уставного капитала компании.