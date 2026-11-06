Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,282+0,5%BRZL1 200-0,33%RGSS0,178+0,11%IMOEX2 465,56+0,41%RTSI945,61-0,01%RGBI111,91-0,03%RGBITR776,87+0,01%
Главная / Инвестиции /

«Яндекс» начал размещение акций в рамках допэмиссии по 3463 рубля

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс» приступил к размещению акций дополнительного выпуска. Цена одной бумаги установлена на уровне 3463,5 руб, говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно документу, размещение завершится при наступлении одного из трех условий.

Первом условием является размещение всех акций и внесение последней записи по лицевому счету или счету депо приобретателя. Второе условие – получение компанией документа об отказе администратора программы мотивации от приобретения всех или части предназначенных для размещения бумаг. Третьим пунктом в компании назвали истечение одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

В «Яндексе» уточнили, что дополнительный выпуск рассчитан на прогнозируемые потребности программы мотивации как минимум до конца 2027 г. Новый подход позволит компании заранее сформировать необходимый пул ценных бумаг для программы мотивации и не зависеть от сроков отдельных размещений.

Дочерняя структура «Яндекса» ООО «Янтех» в период с 28 июля по 27 октября выкупила у материнской компании 638 312 обыкновенных акций в рамках байбэка на сумму 2,28 млрд руб. Количество выкупленных акций составило 0,16% от уставного капитала «Яндекса».

В финансовом отчете по МСФО «Яндекс» сообщил о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 г. Компания указала, что с начала июля по 27 октября в рамках ее реализации выкуплено 2,1 млн акций на сумму 7,7 млрд руб., или 0,53% от уставного капитала компании. 

5 мая совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. Процедура рассчитана на два года. Ранее компания сообщала, что такие акции не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её