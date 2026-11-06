«Яндекс» начал размещение акций в рамках допэмиссии по 3463 рубля
Согласно документу, размещение завершится при наступлении одного из трех условий.
Первом условием является размещение всех акций и внесение последней записи по лицевому счету или счету депо приобретателя. Второе условие – получение компанией документа об отказе администратора программы мотивации от приобретения всех или части предназначенных для размещения бумаг. Третьим пунктом в компании назвали истечение одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.
В «Яндексе» уточнили, что дополнительный выпуск рассчитан на прогнозируемые потребности программы мотивации как минимум до конца 2027 г. Новый подход позволит компании заранее сформировать необходимый пул ценных бумаг для программы мотивации и не зависеть от сроков отдельных размещений.
Дочерняя структура «Яндекса» ООО «Янтех» в период с 28 июля по 27 октября выкупила у материнской компании 638 312 обыкновенных акций в рамках байбэка на сумму 2,28 млрд руб. Количество выкупленных акций составило 0,16% от уставного капитала «Яндекса».
В финансовом отчете по МСФО «Яндекс» сообщил о программе обратного выкупа акций, одобренной советом директоров в мае 2026 г. Компания указала, что с начала июля по 27 октября в рамках ее реализации выкуплено 2,1 млн акций на сумму 7,7 млрд руб., или 0,53% от уставного капитала компании.
5 мая совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 50 млрд руб. Процедура рассчитана на два года. Ранее компания сообщала, что такие акции не получат права голоса и не будут участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи сотрудникам.