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«Т-технологии» объявили о планах купить до 100% акций «Циана»

Оферта предлагает премию в размере 29,3% к рыночным котировкам
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Т-технологии» планируют приобрести до 100% акций компании «Циан» и предложат акционерам выкупить их бумаги по цене 993,05 руб. за акцию. Цена предполагает премию 29,3% к рыночным котировкам на закрытие торгов 5 ноября, сообщила компания в пресс-релизе.

«Соединение экспертиз важной для всех участников рынка специализированной площадки по поиску и покупке недвижимости с опытом экосистемы Т-банка по работе с финансовыми потребностями частных и корпоративных клиентов – классический пример необычайного математического результата 1+1=3, который мы традиционно исповедуем в наших сделках», – заявил президент «Т-технологий» Станислав Близнюк. Финансирование сделки не предусматривает дополнительной эмиссии акций «Т-технологий».

Предложение предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циана». После рассмотрения ЦБ документ направят в МКПАО. Акционеры получат оферту после того, как совет директоров «Циана» примет рекомендации. «Циан» сохранит бренд и продолжит работу под управлением текущей команды. Закрыть сделку планируется в I квартале 2027 г. после всех согласований.

На этом фоне акции «Циана» подскочили за минуту на 10%. На 11:27 они торговались по 952 руб. (+ 22,53 %).

В июне 2026 г. «Т-технологии» закрыли покупку «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. заемных денег. В июле «Циан» одобрил байбэк на сумму до 4 млрд руб. сроком на 12 месяцев.

В сентябре акционеры «Т-технологий» проголосовали за консолидацию АО «Точка», допэмиссия и закрытие сделки планируются до конца 2026 г.

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