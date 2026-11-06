«Т-технологии» объявили о планах купить до 100% акций «Циана»

«Соединение экспертиз важной для всех участников рынка специализированной площадки по поиску и покупке недвижимости с опытом экосистемы Т-банка по работе с финансовыми потребностями частных и корпоративных клиентов – классический пример необычайного математического результата 1+1=3, который мы традиционно исповедуем в наших сделках», – заявил президент «Т-технологий» Станислав Близнюк. Финансирование сделки не предусматривает дополнительной эмиссии акций «Т-технологий».