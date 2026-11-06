JTI анализирует последствия передачи активов под управление РФ

Указ был подписан 5 ноября. Согласно документу, во временное управление АО «Промышленные активы» перешли доли JTI в четырех российских предприятиях — «Донской табак», «Петро», «JTI Елец» и «Крес Нева». На следующий день, 6 ноября, японское министерство иностранных дел выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за передачи активов под внешнее управление. Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура призвал отменить это решение.