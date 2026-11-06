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Главная / Бизнес /

JTI анализирует последствия передачи активов под управление РФ

Ксения Наумчик
Роман Сапоньков / ИТАР-ТАСС
Роман Сапоньков / ИТАР-ТАСС

Табачная группа Japan Tobacco International (JTI) ознакомилась с указом президента России Владимира Путина о передаче российских активов компании во временное управление АО «Промышленные активы». Об этом «Ведомостям» заявил представитель JTI в России. По его словам, компания анализирует ситуацию и оценивает возможные последствия документа.

Указ был подписан 5 ноября. Согласно документу, во временное управление АО «Промышленные активы» перешли доли JTI в четырех российских предприятиях — «Донской табак», «Петро», «JTI Елец» и «Крес Нева». На следующий день, 6 ноября, японское министерство иностранных дел выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за передачи активов под внешнее управление. Глава департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамура призвал отменить это решение.

Ранее, 15 октября, Путин передал российские активы пяти иностранных компаний во временное управление ООО «Управляющая компания «Центр Капитал». Решение затронуло производителей напольных покрытий (Tarkett), средств личной гигиены (Ontex) и упаковки (Georg MENSHEN, Sonoco Packaging, Sverige International Holdings). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил его в том числе происхождением компаний из недружественных государств.

28 сентября президент подписал указ о передаче российских активов Metro Cash & Carry под временное управление АО «УК Торг РУС». Решение коснулось ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО «Метро Вэрхаус Ногинск».

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