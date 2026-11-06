Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,281+0,5%ELMT0,1+0,5%VEON-RX87,7+0,92%IMOEX2 460,69+0,21%RTSI947,7+0,21%RGBI111,99+0,04%RGBITR777,4+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

IT-миллиардер Машрабов стал гражданином Казахстана

Анна Виноградова
Социальные сети
Социальные сети

Сооснователь компании Higgsfield в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Соответствующий указ 30 октября подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вице-премьер – министр искусственного интеллекта и цифрового развития республики Жаслан Мадиев.

«В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана», – написал министр.

По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в привлечении специалистов, разрабатывающих новые технологии. Он поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие ИИ-индустрии страны. Министр отметил, что продуктами компании пользуются более 40 млн человек.

Higgsfield специализируется на создании и редактировании изображений и видео с помощью искусственного интеллекта. Машрабов основал компанию в 2023 г. совместно с казахстанским разработчиком Ерзатом Дулатом.

19 августа Forbes допустил включение Машрабова в российский список миллиардеров. По данным журнала, Higgsfield привлекла $400 млн инвестиций при оценке в $5,4 млрд. В начале 2026 г. стоимость стартапа составляла $1,3 млрд.

Опрошенные Forbes эксперты оценивали долю Машрабова в компании в 25–30%. Среди инвесторов Higgsfield назывались Intel, Goldman Sachs, DST Global и Liberty Global.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь