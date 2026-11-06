IT-миллиардер Машрабов стал гражданином Казахстана
Сооснователь компании Higgsfield в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Алекс Машрабов получил гражданство Казахстана. Соответствующий указ 30 октября подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Instagram
«В Казахстане на одного миллиардера больше! Рад был вручить сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана», – написал министр.
По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в привлечении специалистов, разрабатывающих новые технологии. Он поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие ИИ-индустрии страны. Министр отметил, что продуктами компании пользуются более 40 млн человек.
Higgsfield специализируется на создании и редактировании изображений и видео с помощью искусственного интеллекта. Машрабов основал компанию в 2023 г. совместно с казахстанским разработчиком Ерзатом Дулатом.
19 августа Forbes допустил включение Машрабова в российский список миллиардеров. По данным журнала, Higgsfield привлекла $400 млн инвестиций при оценке в $5,4 млрд. В начале 2026 г. стоимость стартапа составляла $1,3 млрд.
Опрошенные Forbes эксперты оценивали долю Машрабова в компании в 25–30%. Среди инвесторов Higgsfield назывались Intel, Goldman Sachs, DST Global и Liberty Global.