IT-миллиардер Машрабов стал гражданином Казахстана

По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в привлечении специалистов, разрабатывающих новые технологии. Он поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие ИИ-индустрии страны. Министр отметил, что продуктами компании пользуются более 40 млн человек.