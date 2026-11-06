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Агент СБУ приговорен к 19 годам за подготовку теракта в Харьковской области

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы Олега Зибарева 1963 г. р., которого обвиняли в подготовке теракта против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установила ФСБ, Зибарев был завербован украинскими спецслужбами через Telegram и прошел в Киеве подготовку по организации тайников, наружному наблюдению, конспирации и обращению со взрывными устройствами.

После прибытия в Белгородскую область он, по версии ведомства, следил за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области и передавал украинским кураторам сведения о них. Кроме того, фигурант планировал подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации. Зибарев извлек из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении по месту жительства.

ФСБ заявила, что его деятельность удалось пресечь в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Приговор вступил в законную силу.

5 ноября сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который готовил по заданию украинского куратора диверсию на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). 

3 ноября в Запорожской области был задержан житель Мелитополя 2001 г. р., подозреваемый в государственной измене за передачу украинской стороне координат объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

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