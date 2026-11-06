Агент СБУ приговорен к 19 годам за подготовку теракта в Харьковской области

После прибытия в Белгородскую область он, по версии ведомства, следил за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области и передавал украинским кураторам сведения о них. Кроме того, фигурант планировал подорвать автомобиль одного из сотрудников администрации. Зибарев извлек из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении по месту жительства.