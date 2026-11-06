Токио выразил протест из-за решения по активам Japan Tobacco в России
Японское министерство иностранных дел выразило протест послу России в Токио Николаю Ноздреву из-за передачи под внешнее управление российских активов международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI). Об этом сообщило агентство Kyodo.
5 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление АО «Промышленные активы».
JTI входит в состав японской Japan Tobacco Group и занимается производством и продажей табачной продукции. На российском рынке компания представлена в том числе брендами Winston, Camel, Sobranie и LD.