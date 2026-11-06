Армия России поразила электроподстанцию вблизи Сум
Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили электроподстанцию в районе города Сумы. При атаке использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Согласно данным ведомства, кадры объективного контроля подтверждают поражение цели в ходе работы оперативно-тактической авиации.
5 ноября российские военные ударили беспилотниками по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно поражено в акватории Черного моря, в 107 км юго-западнее Одессы.