Гостиничный фонд Алтая может до 2030 года вырасти в четыре раза

Гостиничный фонд Алтая может до 2030 года вырасти в четыре разаДевелоперы стали активнее строить там отели на фоне увеличения турпотока
В Республике Алтай и Алтайском крае до 2030 г. могут появиться 30 гостиничных комплексов примерно на 5300 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. Таким образом, объем ввода увеличится в 3,7 раза относительно предыдущих пяти лет, отмечает ее руководитель консалтинговой платформы Светлана Шорина. Она напоминает, что в 2021–2025 гг. в этих регионах было сдано только 1436 юнитов. Пиковым, по информации Ricci, может стать 2027 год, тогда должны быть завершены отели на 2700 номеров. Масштабное развитие инфраструктуры ожидается в локациях Бирюзовая Катунь, Сибирская Монета, Манжерок и Белокуриха, отмечает Шорина.
О значительном росте номерного фонда в двух регионах говорят и другие консультанты. По данным IBC Real Estate, до конца 2030 г. в Алтайском крае и Республике Алтай сдадут несколько объектов совокупно на 1000 номеров. Это на 25% превышает показатель предыдущих пяти лет, когда были введены пять гостиниц на 768 юнитов, отмечает генеральный директор этой компании Алексей Ефимов. При этом данная организация не учитывает несетевые гостиницы до 100 номеров. Одним из крупнейших отелей, по словам Ефимова, станет комплекс на 694 комнаты в составе курорта «Кедры» (открытие запланировано на 2029 г.).