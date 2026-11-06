Гостиничный фонд Алтая может до 2030 года вырасти в четыре раза

О значительном росте номерного фонда в двух регионах говорят и другие консультанты. По данным IBC Real Estate, до конца 2030 г. в Алтайском крае и Республике Алтай сдадут несколько объектов совокупно на 1000 номеров. Это на 25% превышает показатель предыдущих пяти лет, когда были введены пять гостиниц на 768 юнитов, отмечает генеральный директор этой компании Алексей Ефимов. При этом данная организация не учитывает несетевые гостиницы до 100 номеров. Одним из крупнейших отелей, по словам Ефимова, станет комплекс на 694 комнаты в составе курорта «Кедры» (открытие запланировано на 2029 г.).