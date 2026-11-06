Экс-депутат Госдумы Матвеев стал помощником Зюганова

Депутат Госдумы в 2021–2026 гг. коммунист Михаил Матвеев стал помощником на общественных началах председателя ЦК КПРФ, руководителя партийной фракции в нижней палате Геннадия Зюганова. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к КПРФ, и подтвердил Матвеев. По словам экс-депутата, он может возглавить экспертный совет при фракции, который будет заниматься в том числе вопросами местного самоуправления и миграционной политики.