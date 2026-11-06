Экс-депутат Госдумы Матвеев стал помощником Зюганова

Экс-депутат Госдумы Матвеев стал помощником ЗюгановаОн займется вопросами местного самоуправления и миграционной политики
Депутат Госдумы в 2021–2026 гг. коммунист Михаил Матвеев стал помощником на общественных началах председателя ЦК КПРФ, руководителя партийной фракции в нижней палате Геннадия Зюганова. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к КПРФ, и подтвердил Матвеев. По словам экс-депутата, он может возглавить экспертный совет при фракции, который будет заниматься в том числе вопросами местного самоуправления и миграционной политики.
Концепция работы экспертного совета, скорее всего, будет сформирована и утверждена к началу 2027 г., уточнил коммунист. Матвеев напомнил, что является экспертом в сфере местного самоуправления. В прошлом созыве Госдумы он был зампредом профильного комитета. Кроме того, коммунист преподает историю местного самоуправления в Самарском университете и защитил докторскую диссертацию по этой теме.