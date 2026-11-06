«Женские страсти»: от душевой до бального зала

«Женские страсти»: от душевой до бального залаВ Музее Масловки предлагают погрузиться в бессознательное женщин-художниц и изображающих их мужчин
Как ни парадоксально, но одна из первых работ, которую посетители выставки «Женские страсти» видят еще на лестнице Музея Масловки, – это полуобнаженный «Натурщик» Эльзы Хохловкиной. В трактовке привлеченного к проекту психотерапевта автор картины становится на «место желающего субъекта». Художница сама выбирает, на кого ей смотреть и какие чувства по этому поводу испытывать. Есть у этой истории и свой хеппи-энд: натурщик впоследствии стал мужем Хохловкиной. На такого рода неожиданных поворотах и личных историях и строится большая часть экспозиции.
Проект объединил порядка 150 произведений 30 авторов (как мужчин, так и женщин). Здесь соседствуют живопись и графика, скульптура и видео. Экспонаты происходят более чем из 30 частных собраний. Например, из коллекции Бориса Мессерера на выставку попала картина «Стихотворение» Натальи Нестеровой: к полям шляпы изображенной на холсте дамы приколот лист со стихами Беллы Ахмадулиной «Свет и туман».